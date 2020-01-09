В Оренбуржье увеличили выплаты семьям, отказавшимся от земли

Новости

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах 19:02
В Словении сожгли статую Трампа 19:01
В Пятигорске в новогодние праздники пропала 13-летняя девочка 19:01
В Коми начали проверку по факту пожара на нефтезаводе 18:42
Эксперты выяснили, как выглядит идеальный день подростка 18:38
Площадь пожара на нефтезаводе в Ухте выросла до 1000 кв. метров 18:32
Премьер Японии не стал откладывать турне по странам Ближнего Востока 18:30
В тульском цирке родился тигролев Пряник 18:30
РЖД сообщили о росте отгрузки товаров на экспорт через морские порты 18:21
Mazda CX-30 рискует не доехать до России 18:15
Украина теряет 450 млн долларов ежегодно после пуска "Турецкого потока" 18:13
Белгородские спасатели вытащили пса, угодившего в котлован 18:07
ЦСКА приобрел лучшего бомбардира чемпионата Беларуси 18:06
Число пострадавших от инфекции новгородском лагере возросло до 20 17:59
В Ухте вспыхнул пожар на нефтезаводе 17:56
Лукашенко: Белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках 17:53
Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота 17:51
Москва стала мировым лидером по числу автомобилей каршеринга 17:46
В Башкирии три человека погибли из-за неисправного дымохода 17:40
Посейдон и Дива: Названы самые редкие имена младенцев в 2019 году 17:31
Врач рассказала, как избавиться от бессонницы 17:30
Следствие предложило ограничиться штрафом в отношении актрисы Бочкаревой 17:26
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен жила в Лондоне под чужим именем 17:21
Жительница карельской деревни показала, как ездит на работу на коньках 17:21
Леонардо Ди Каприо спас тонувшего члена экипажа круизного лайнера 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 18:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Накинули сотню

В Оренбуржье увеличили выплаты семьям, отказавшимся от земли
Текст: Валентина Зотикова ( "Российская газета", Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
В Оренбургской области размер компенсаций, предоставляемых многодетным семьям вместо бесплатного участка земли под строительство дома, вырос с 200 000 до 300 000 рублей. Эти деньги можно направить на приобретение жилья, уплату первоначального взноса или погашение основного долга, а также процентов по жилищным кредитам.

Напомним, что право отказаться от бесплатного участка в пользу единовременной денежной выплаты оренбургские семьи, воспитывающие трех и более детей, получили полгода назад. Местные власти признали, что введенная в 2011 году мера господдержки по выдаче земли многодетным оказалась неэффективной. С тех пор в области удалось обеспечить бесплатными участками 65 процентов семей, стоявших в очереди на их получение. При этом лишь 8,7 процента новых владельцев приступили к строительству, а завершили его всего три процента.

Глава Оренбуржья исполнил мечту девочки после акции "Елка желаний"

Основные причины, по которым участки остаются неосвоенными, - их удаленность, отсутствие дорожной и коммунальной инфраструктуры и нехватка средств для строительства у многодетных.

Следует отметить, что если участки под строительство положены всем многодетным, то компенсация - лишь тем, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. По данным правительства области, к таковым относится каждая пятая семья, получившая землю. Жилье на выделенные деньги должно быть приобретено на территории области и иметь износ не более 40 процентов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Выделение земли многодетным семьям

Главное сегодня

Путин призвал укрепить статус России как морской державы
Правительство одобрило новый штраф для водителей
Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы