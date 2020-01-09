В Оренбуржье увеличили выплаты семьям, отказавшимся от земли

В Оренбургской области размер компенсаций, предоставляемых многодетным семьям вместо бесплатного участка земли под строительство дома, вырос с 200 000 до 300 000 рублей. Эти деньги можно направить на приобретение жилья, уплату первоначального взноса или погашение основного долга, а также процентов по жилищным кредитам.

Напомним, что право отказаться от бесплатного участка в пользу единовременной денежной выплаты оренбургские семьи, воспитывающие трех и более детей, получили полгода назад. Местные власти признали, что введенная в 2011 году мера господдержки по выдаче земли многодетным оказалась неэффективной. С тех пор в области удалось обеспечить бесплатными участками 65 процентов семей, стоявших в очереди на их получение. При этом лишь 8,7 процента новых владельцев приступили к строительству, а завершили его всего три процента.

Основные причины, по которым участки остаются неосвоенными, - их удаленность, отсутствие дорожной и коммунальной инфраструктуры и нехватка средств для строительства у многодетных.

Следует отметить, что если участки под строительство положены всем многодетным, то компенсация - лишь тем, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. По данным правительства области, к таковым относится каждая пятая семья, получившая землю. Жилье на выделенные деньги должно быть приобретено на территории области и иметь износ не более 40 процентов.