В Прикамье умер отравившийся в кафе 11-летний мальчик

Больше месяца пермские врачи боролись за жизнь 11-летнего подростка, отправившегося в кафе спортивного комплекса и впавшего в кому. Юный пациент скончался, не приходя в сознание.

Как пояснили "РГ" в региональном минздраве, после госпитализации у подростка обнаружили острую кишечную инфекцию. Всего продуктами питания отравились 20 детей. Всем им поставили диагноз "сальмонеллез".

Напомним, что Роспотребнадзор организовал проверку предприятия питания. Вскоре оно из-за нарушений санитарной безопасности было закрыто. Региональный Следственный комитет по факту отравления детей возбудил уголовное дело.