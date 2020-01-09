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09.01.2020 15:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области пятилетний мальчик случайно застрелил отца

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области пятилетний ребенок случайно застрелил своего отца из ружья.

В Нижегородской области женщина погибла при попытке сфотографироваться

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК и источник в правоохранительных органах, трагический случай произошел в селе Ивантеевка.

48-летний местный предприниматель, руководитель строительной организации (карьера по добыче щебня) показывал принадлежавшее ему оружие маленькому сыну. Одно из ружей оказалось заряжено, когда ребенок нажал на спусковой крючок, раздался выстрел, мужчина был смертельно ранен.

Как уточнили в СУ СК по Саратовской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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