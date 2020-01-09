В Саратовской области пятилетний мальчик случайно застрелил отца

В Саратовской области пятилетний ребенок случайно застрелил своего отца из ружья.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК и источник в правоохранительных органах, трагический случай произошел в селе Ивантеевка.

48-летний местный предприниматель, руководитель строительной организации (карьера по добыче щебня) показывал принадлежавшее ему оружие маленькому сыну. Одно из ружей оказалось заряжено, когда ребенок нажал на спусковой крючок, раздался выстрел, мужчина был смертельно ранен.

Как уточнили в СУ СК по Саратовской области, по данному факту проводится доследственная проверка.