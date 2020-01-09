В Уфе пенсионер умер во время катания на тюбинге с внучкой

65-летний уфимец умер во время катания с несанкционированной горки. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили в управлении СК по Башкирии, несчастный случай произошел 7 января на горке в районе улицы Менделеева. Пенсионер скатился на тюбинге с семилетней внучкой, но тут мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Тюбинг въехал в дерево.

Приехавшие на место врачи скорой помощи зафиксировали, что мужчина умер. Его внучке оказали первую медицинскую помощь в больнице, а затем отпустили домой.

После осмотра места происшествия и опроса очевидцев следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти пенсионера. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.