Кемеровский школьник получил контузию от выстрела хлопушки

В Кемерове 14-летний подросток попал в больницу с небольшой контузией после того, как друг школьника использовал пневматическую хлопушку.

Как передает KP.Ru, медики сообщили об инциденте в полицию.

Как выяснили правоохранители, это произошло во время прогулки: один из одноклассников потерпевшего произвел выстрел из праздничной хлопушки, направив ее в товарища. В лицо подростка ударила воздушная волна, что и привело к контузии.

В полиции сообщили, что по данному факту проводят проверку, а кроме того, устроили профилактические беседы со школьниками и их родителями о недопустимости подобных забав.