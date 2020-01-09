На Алтае СК проверит смерть женщины после приезда "скорой"

Следственный комитет начал проверку по факту смерти жительницы города Новооалтайска.

Местный житель написал в соцсетях, что в декабре 2019 года он обратился в отделение скорой помощи при городской больнице Новоалтайска, так как у его супруги сильно заболела нога.

По предварительным данным, приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты, не предложив госпитализацию. Однако легче ей так и не стало. Спустя день ее доставили в городскую больницу, где через несколько часов она скончалась.

- В настоящее время следователями для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, - сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.