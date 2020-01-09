На Таймыре нашли самую "северную" в мире шахматную доску

Уникальную шахматную доску, создание которой относится к XVII-XVIII векам, обнаружили красноярские геологи во время раскопок русского зимовья на полуострове Таймыр.

Предположительно, она является самой северной находкой в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на директора "Красноярской геоархеологии" Данила Лысенко.

По мнению ученых, место обнаружения свидетельствует о том, что предмет использовали в каких-то обрядных целях. Как рассказал Данил Лысенко, археологи вели раскопки в бухте Макарова - это Пясинский залив Карского моря. Доска была найдена в сенях под глинобитной печью зимовья. Она представляет цельный кусок дерева, расчерченный на клетки острым предметом.

- Шахматы - традиционные азартные игры, которые активно использовались в Мангазее, Березово, они фиксируются на всех полярных русских памятниках, - отметил ученый.