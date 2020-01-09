Найденная у мусорного бака в Кузбассе девочка была убита

Уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено в Новокузнецке. Экспертиза показала, что мертвая девочка, найденная во дворе многоэтажки на улице Тореза, родилась живой.

Тело малышки вечером пятого января обнаружила возле мусорного бака местная жительница, которая и обратилась в полицию.

- Судмедэксперты предварительно установили, что ребенок родился живым, однако исследования еще не окончены. Предстоит определить причину и давность наступления смерти потерпевшей, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности матери новорожденной, продолжаются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 106 УК РФ.