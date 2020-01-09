Первые школы по новым проектам появятся через два года

Учиться в новых пятиэтажных школах, которые недавно разрешили строить в России, дети начнут не раньше, чем через два года. Это время необходимо для разработки их проектов и строительства.

Возведение более высоких, 5-этажных зданий школ (ранее - не более четырех этажей), размещение актовых и спортивных залов на третьем этаже (ранее допускалось не выше второго) было разрешено в конце прошлого года. "В 2019 году были проанализированы предложения по вопросу избыточных требований, исключение которых позволит снизить стоимость строительства образовательных учреждений без ущерба уровню их безопасности", - сообщили в Минстрое.

Увеличить этажность школ предложила Новосибирская область. Как объяснил замдиректора Управления капстроительства мэрии Новосибирска Константин Маркус, до сих пор для строительства школы требовалась достаточно большая площадь, найти которую в городах сложно. "Существует район пятиэтажек, где была школа на 500 мест. Ее хватало, - говорит он. - Но когда рядом появились новостройки, население района увеличилось почти в два раза. При этом построить на месте прежней школы новую, рассчитанную уже на 1100 учащихся, было практически невозможно".

Новые нормы позволят снизить не только пятно застройки, но и стоимость строительства в пересчете на одного ученика. "30% затрат из сметной стоимости школы относится к фундаменту. Увеличивая здание на этаж, мы в среднем увеличиваем полезную площадь школы на 20-23%", - говорит Маркус. При этом в Минстрое подчеркивают, что для пятиэтажных школ вводятся ограничения на виды помещений, которые могут быть размещены на верхних этажах. На 4 и 5 этажах должны быть кабинеты для занятий лишь 7-11 классов, а также административные и служебные помещения. Более эффективно использовать нижние этажи позволит "перемещение" вверх актового зала. "В зале школы на 1100 человек должно быть не менее 550 посадочных мест, - объясняет Маркус. - Получается, что три четверти первого этажа мы забираем под актовый зал. А это помещение, которое используется лишь периодически".

Изменить нормы позволило усовершенствование систем пожарной безопасности, изменение характеристик стройматериалов. В пресс-службе МЧС сообщили, что изменения норм были поддержаны министерством. "Разработка типовых проектов школ по новым нормам начнется в ближайшее время, - сообщили в Минстрое. - Сами школы могут появиться не ранее чем через два года - такое время необходимо для их проектирования и строительства". Корректировать требования к этажности детских садов и других общественных учреждений Минстрой не планирует.