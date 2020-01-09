В новосибирском аквапарке чуть не утонул подросток

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как в одном из бассейнов аквапарка "Аквамир" чуть не утонул 16-летний подросток. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел вчера около 18.00 по местному времени. Юный посетитель аквапарка "застрял" в бассейне с водой. По словам очевидцев, он мог зацепиться за металлические конструкции на дне бассейна. В результате молодой человек захлебнулся.

В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас следователи допрашивают очевидцев, изучают место происшествия. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.