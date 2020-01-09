С высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году 9% семейных пар в возрасте от 19 до 39 лет.

При этом самый высокий уровень рождаемости будет наблюдаться в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России по результатам опроса семейных пар, проживающих в городах с населением более 250 тысяч человек.

Если верить опросу, самый высокий уровень рождаемости в 2020 году будет наблюдаться в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале

Не слишком много россиян хотят пополнения семейства, однако, как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, их стало больше, чем было в 2019 году, - не более чем на 5%. При этом в крупных городах семьи менее настроены на рождение ребенка. Возможно, мешает работа. "Чем больше женщин, вовлеченных в трудовую деятельность, тем ниже суммарный коэффициент рождаемости (число детей, родившихся у женщины на протяжении ее жизни)", - отмечает Зубец. В городах с не слишком развитой инфраструктурой семьи не решаются заводить детей из-за того, что рядом нет детских садиков, поликлиник, школ.

В то же время Алексей Зубец приводит и данные Росстата, которые охватывают уже всю Россию. Они более позитивные. Россияне все-таки хотят иметь полноценную семью, в составе которой было бы два и более ребенка. Только 2% женщин хотели бы остаться бездетными и 17% - иметь одного ребенка. Остальные считают, что детей должно быть больше, а 5,6% женщин уверены, что в сем­ье должно быть 4 и более детей. "Основные препятствия к рожде­нию​ второго и последу­ющих детей - недоста­точные жилищные усло­вия,​ стре­мление сохранить пре­жний уровень и качес­тво жизни, которые неизбежно ухудшатся при рождении детей", - отмечает Зубец.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отмечает, что если анализировать репродуктивные планы россиян в глобальном смысле, то нужно смотреть и на то, какое по возрасту население преобладает в каждом конкретном городе. "Возможно, города, в которых, по данным Финансового университета, проводился опрос, более "молодые". Поэтому там население и не очень ориентировано на пополнение семей. Традиционно жители Кавказа и сельской местности ориентированы на большое число детей в семьях", - добавляет эксперт. Нужно учитывать и уровень доходов, и рынок труда в каждом конкретном регионе. Понятно, что если родители сами сидят без работы или их финансовое положение неустойчиво, то сложно решиться даже на одного ребенка. Поэтому в качестве мер, которые бы вселяли в людей уверенность в то, что они смогут поднять детей на ноги, эксперт называет, в частности, индексацию социальных пособий и доведение их хотя бы до прожиточного минимума, отмену подоходного налога для семей с низкими доходами, введение бесплатного питания детей в школах, развитие образовательной и медицинской инфраструктуры.