Составлен рейтинг самых "живых" аккаунтов глав регионов России

Стали известны аккаунты руководителей регионов России, посты в которых пользователи социальных сетей чаще лайкают и комментируют. Исследование провели специалисты центра социальных инноваций "Черный куб".

Анализировались странички и аккаунты в пяти самых распространенных соцсетях. При этом самой популярной площадкой для общения с гражданами оказался Instagram. Здесь наиболее "живым" стал аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. Каждая его публикация набирает не менее 30 тысяч лайков и немногим не дотягивает до трех тысяч комментариев. Это также стало абсолютным рекордом для всех социальных сетей.

В "ВКонтакте" первое место досталось лидеру Башкортостана Радию Хабирову. Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В Twitter также лучшим стал Рамзан Кадыров.

При этом для исследования использовались 10 последних публикаций в лентах глав субъектов РФ с 26 по 30 декабря 2019 года.

"Загнать" фейковых подписчиков к себе на страницу довольно легко, а вот проводить подобные манипуляции над каждой отдельной публикацией - значительно сложнее", - отмечают авторы рейтинга.

При этом выяснилось, что только 65 из 85 руководителей регионов имеют хотя бы одну страничку в одной из социальных сетей.