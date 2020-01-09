В Пятигорске в новогодние праздники пропала 13-летняя девочка

В Ставропольском крае правоохранители и следователи разыскивают 13-летнюю девочку. Подросток ушла из дома почти неделю назад, но так и не вернулась, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

- Следственный отдел по городу Пятигорску возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней Гречко Виктории Викторовны, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбудили по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Пропала несовершеннолетняя в ночь с 3 на 4 января. Она ушла из своего дома в Пятигорске, и до настоящего момента не вернулась.