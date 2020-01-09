40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"

Завершился прием заявок на участие в профессиональном конкурсе "Учитель будущего", который проводится в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей". На сайте конкурса зарегистрировалось почти 40 тысяч человек.

- Лидером по числу участников стал Санкт-Петербург. На втором месте - Кемеровская область, на третьем - Московская область. В пятерку также вошли Воронежская область и Чеченская Республика, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Самыми активными оказались учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также учителя математики. От преподавателей этих предметов поступило больше всего заявок.

Что интересно, самым взрослым конкурсантом оказался 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области. Самым молодым - 18-летний учитель английского языка из г. Кузнецка Пензенской области.

- Большинство заявок на участие в конкурсе подали женщины (85%), 15% участников - мужчины, - отметил руководитель проекта Андрей Богданцев.

Напомним, "Учитель будущего" - это командное соревнование для педагогов, которое стартовало в Москве 19 ноября прошлого года. Свою школу будут представлять сразу три наставника. Участники пройдут дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал (он продлится целую неделю).

Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании. Всех участников, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов - программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей сильных школ и ведущих методистов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Он проводится при поддержке министерства просвещения. Оргкомитет проекта возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.