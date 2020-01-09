Карельская лайка официально перестала быть финским шпицем

Специальная комиссия Российской кинологической федерации официально признала и утвердила стандарт породы карельской лайки. Теперь так и будут именовать эту собаку.

Буквально до последнего дня она называлась финским шпицем. Но, как считают эксперты, это неправильно. Карельская лайка - охотничья собака, а финский шпиц - декоративная. И специалистам пришлось продолжительное время доказывать отличие одной породы от другой.

Как отметили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Карелии, активно этим занималась и ушедшая из жизни Лариса Гибет, видный российский селекционер-кинолог и ученый.

Кинологи называют карельскую лайку "карелкой". Она очень вынослива, физически активна, может охотиться на любого зверя - от хорька до медведя, при том что ест 300 граммов мяса в сутки. Лайка имеет ярко-рыжий окрас. Для собаки характерна аккуратная манера охоты, а тесное сотрудничество с человеком позволяет добиваться результатов.