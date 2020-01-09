Петербург отметил Рождество фестивалем огня

В Санкт-Петербурге прошел третий фестиваль огня "Рождественская звезда".

Два вечера - 7 и 8 января - на стрелке Васильевского острова демонстрировались головокружительные огненные и световые шоу. Свое мастерство показывали лучшие пиротехники мира, в том числе команды из Белоруссии, Азербайджана, Андорры и США (в этом году фестиваль вышел на международный уровень).

В небе над Невой разворачивались настоящие пиротехнические спектакли с фейерверками, световым и лазерным шоу. На земле перед зрителями выступали актеры театров огня, в том числе знаменитый рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.

Сегодня петербуржцы и гости города, побывавшие на фестивале, активно делятся фотографиями и впечатлениями в соцсетях.

"Были на фестивале огня всей семьей. Это просто фантастическое зрелище! Получили массу удовольствия", - пишет петербурженка Наталья.

"Все было чудесно, умопомрачительно, великолепно, шикарно! Команды из разных стран соревновались в зрелищности своих выступлений. И все были на высоте", - продолжает Оксана.

"Очень зрелищный фестиваль. Так засмотрелась, что не заметила, как продрогла, - делится туристка Виктория. - В городе на Неве достаточно холодно, но так красиво, что второе вполне компенсирует первое.

Кстати

Фестиваль огня "Рождественская звезда" продолжает традиции эпохи Петра Первого. При нем Санкт-Петербург стал столицей "волшебного огня". Пиротехнические спектакли, пальба из пушек, огненные потехи в то время были неотъемлемой частью праздничных гуляний, особенно на Рождество.

Современный фестиваль огня "Рождественская звезда" успешно возрождает петербургские традиции. Он получил премию Russian Event Awards 2019 в номинации "Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал".