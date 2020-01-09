Площадь пожара на нефтезаводе в Ухте выросла до 1000 кв. метров

Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте за два часа увеличилась в десять раз, со ста до тысячи квадратных метров, сообщили "РГ" в МЧС России.

По предварительным данным, травмы получил один человек. Пострадавший госпитализирован.

Возгорание произошло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.

Сейчас на месте работают сотрудники Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание тушат 76 человек, задействовано 15 единиц техники. Пожару присвоен третий номер сложности.