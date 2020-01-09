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09.01.2020 18:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожара на нефтезаводе в Ухте выросла до 1000 кв. метров

Текст: Вера Черенева

Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте за два часа увеличилась в десять раз, со ста до тысячи квадратных метров, сообщили "РГ" в МЧС России.

В Петербурге произошла утечка взрывоопасного вещества

По предварительным данным, травмы получил один человек. Пострадавший госпитализирован.

Возгорание произошло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.

Сейчас на месте работают сотрудники Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание тушат 76 человек, задействовано 15 единиц техники. Пожару присвоен третий номер сложности.

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