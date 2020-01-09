Погода не дала балтийским нерпам подготовиться к появлению потомства

Балтийские нерпы, живущие в водах Финского залива и на Ладожском озере, оказались в большой опасности. Лед на водоемах так и не встал, а он сейчас крайне необходим ластоногим.

Как сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы, самки рожают детенышей традиционно на льдинах. Для нерп это оптимальный вариант, там предназначено природой, к тому же, на льдинах бельки защищены от человека, который далеко не всегда может иметь дружеские намерения.

В этом году льда нет. И самки, которые обычно в начале января спокойно лежат на льдинах и готовятся к родам, плавают в водах Ладоги и Финского залива и справляются с волнами. Стихия здесь не дремлет, волны поднимаются такой высоты, что у животных даже нет возможности отдохнуть на камнях.

В итоге животные тратят силы, которые им сейчас так нужны. Зоозащитники полагают, что в этом году многим ластоногим понадобится помощь человека. Главная надежда у активистов сейчас на крещенские морозы. Если хоть немного похолодает и на водоемах встанет лед, самкам будет немного легче. Правда, пока прогноз для нерп благоприятным не назовешь, ведь в конце января в Ленинградской области похолодания пока не ожидается.