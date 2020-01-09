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09.01.2020 19:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Психолог объяснила, почему молодые люди перестали понимать анекдоты

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодые люди испытывают сложности с пониманием многозначных юмористических текстов. К такому выводу пришла доцент кафедры общей психологии СПбГУ Ольга Щербакова, исследовав реакцию на смешные тексты более чем у трех сотен респондентов.

Результаты исследования были обнародованы в научном журнале "Вопросы психолингвистики". Оказалось, что испытуемые в возрасте от 18 до 29 лет, услышав, например, анекдот, не могли понять переносные смыслы, игру слов, не сопереживали.

Фото: pixabay.com
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Стоит отметить, что юмор, способность понимать шутки - это пример высшей понятийной формы мышления. Обычно чувство юмора приходит с возрастом и, например, исследовательница отмечает, что люди с психическими заболеваниями зачастую не способны воспринимать шутки, поскольку им сложно осознать сам принцип игры со смыслами и словами.

Но обвинять молодых респондентов в том, что они теряют интеллект, раз не понимают анекдоты, неправильно. На смену анекдотам, байкам и частушкам, пришла новая доселе неведомая форма юмора - мемы. И именно на эти картинки с яркими подписями юноши и девушки прекрасно реагируют, они подмечают тончайшие моменты и активно обмениваются мемами друг с другом.

По сути, мемы становятся новым видом юмора и исследователям еще предстоит ответить на вопрос, какую эмоциональную вовлеченность проявляют молодые люди, когда постят эти мемы. Но уже очевидно одно: мемы значительно упрощают жизнь.

Если тот же анекдот остряк держит в памяти и пересказывает при удобном случае, то мемы не требуют от человека никакой деятельности, достаточно посмеяться и переслать картинку другу. Более того, анекдоты уже воспринимаются как анахронизм.

А популярность мемов исследовательница объясняет просто: сейчас среднестатистический человек за день потребляет столько же информации, сколько раньше сваливалось на гражданина за неделю. Большая часть из этой информации является откровенным мусором, поэтому люди все чаще воспринимают информацию поверхностно, а для развлечения "постят мемчики" и искренне при этом веселятся.

 

Общество Наука Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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