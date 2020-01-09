В Ленобласти пилот осужден за организацию опасных прыжков с парашютом

В Ленинградской области осужден пилот, который два года на самолете Ан-2 нелегально возил пассажиров, желающих спрыгнуть с парашютом. Всего летчик успел перевезти порядка 1100 человек, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Установлено, что сам самолет не был зарегистрирован, а также был неисправен. За каждый полет пассажиры платили от 7 до 10 тысяч рублей, причем, люди даже не представляли, какой опасности они подвергаются.

В ходе расследования тот самый самолет был изъят. Материалы дела составили более чем 90 томов, следователи опросили более 600 человек, среди них в основном это пассажиры, покупавшие прыжки с парашютом.

В итоге пилота признали виновным, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также наказание получил и начальник пилота - директор фирмы, которая и организовывала опасные прыжки.