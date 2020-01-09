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09.01.2020 16:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти пилот осужден за организацию опасных прыжков с парашютом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ленинградской области осужден пилот, который два года на самолете Ан-2 нелегально возил пассажиров, желающих спрыгнуть с парашютом. Всего летчик успел перевезти порядка 1100 человек, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: iStock
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Установлено, что сам самолет не был зарегистрирован, а также был неисправен. За каждый полет пассажиры платили от 7 до 10 тысяч рублей, причем, люди даже не представляли, какой опасности они подвергаются.

В ходе расследования тот самый самолет был изъят. Материалы дела составили более чем 90 томов, следователи опросили более 600 человек, среди них в основном это пассажиры, покупавшие прыжки с парашютом.

В итоге пилота признали виновным, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также наказание получил и начальник пилота - директор фирмы, которая и организовывала опасные прыжки.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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