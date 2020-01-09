В Петербурге арестован водитель, насмерть сбивший двух подростков

В Петербурге суд принял решение арестовать водителя, насмерть сбившего двух подростков на пешеходном переходе. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, срок содержания под стражей пока определен на два месяца, то есть до 6 марта 2020 года.

Напомним, трагедия произошла 7 января на проспекте Мориса Тореза около шести часов вечера. Судом установлено, что водитель в черте города практически в два раза превысил разрешенную скорость движения - ехал со скоростью 70-80 километров в час, в то время как на данном участке был установлен знак "Ограничение максимальной скорости" (40 км/ч)".

- Своевременно возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки автомобиля водитель не принял, продолжил движение с прежней скоростью, выехал на пешеходный переход, где не уступил дорогу пешеходам и совершил на них наезд, - сообщили в пресс-службе.

Юноша - по некоторым данным, ему было 15 лет - погиб на месте, его 16-летняя спутница позже скончалась в больнице. Водитель свою вину признал.