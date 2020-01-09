В Петербурге нашли тело мужчины, пролежавшее на балконе два года

Следственный комитет Петербурга начал проверку в связи с обнаружением тела мужчины на балконе коммунальной квартиры по улице Антонова-Овсеенко. До этого на протяжении двух лет соседи жаловались на опарышей, которые буквально падали на них с потолка.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, мужчина умер в 11-комнатной коммуналке, в своей комнате на балконе. Жил этот человек замкнуто, с соседями контактов не поддерживал и по предварительным данным, никто не обратил внимания, что мужчина уже давно не выходит из комнаты.

Собственник был одиноким, единственный близкий человек - сын, но он отбывал наказание в местах лишения свободы. Несколько месяцев назад сын освободился, приехал в квартиру, заселился в комнату. Какое-то время он там пожил и лишь недавно, когда проводил уборку, обнаружил на балконе тело отца. Догадывался ли он, что его его отец скончался или считал его пропавшим без вести, сейчас выясняется.

Также проводится экспертиза с целью установить причину смерти мужчины. Пока, по предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не найдено, с большой вероятностью мужчина умер от заболеваний.

Примечательно, что соседи погибшего мужчины в социальных сетях рассказали, что когда они обращались с жалобами на опарышей в коммунальные службы, им посоветовали не переживать и просто загерметизировать потолок. В полицию жильцы не обращались.