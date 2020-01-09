В Петербурге пьяная бабушка выгнала девятилетнюю внучку на улицу

На Пискаревском проспекте в Северной столице накануне прохожие нашли девятилетнего ребенка. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 11 часов вечера жительнице одного из окрестных домов девочка сказала, что ее выгнала на улицу пьяная бабушка.

- Прохожая отвела девочку в указанную ей квартиру на Меньшиковском проспекте, но через некоторое время заявительница снова увидела эту девочку на улице без сопровождения взрослых, - рассказали в главке.

Женщина привлекла к ситуации внимание сотрудников отдела полиции Калининского района: ребенка отправили в медучреждение, а на квартиру отправился участковый. По месту жительства потерпевшей была обнаружена нетрезвая 37-летняя гражданка, которая пояснить ничего не смогла.

На теле ребенка были обнаружены ушибы - по словам девочки, ее бьет мать. По обнаруженным фактам проводится проверка.