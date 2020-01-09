В Петербурге произошла утечка взрывоопасного вещества

В Петербурге на железнодорожной станции "Московская - Сортировочная" произошла утечка пероксида водорода. Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в ночь на четверг.

Пероксид водорода в концентрированном виде взрывоопасен, поэтому на место были вызваны пожарно-спасательные подразделения. Специалисты установили, что капельная течь образовалась в районе запорной арматуры сливного устройства цистерны общей массой более 21 тонны.

- Вскрыть цистерну не представлялось возможным, - пояснили спасатели. - Тогда из пожарного поезда и вагона с поврежденным контейнером был сформирован состав, который отогнали на территорию таможенного терминала в Шушарах, где в распоряжении собственника имеется необходимое инженерное оборудование для вскрытия контейнера и устранения течи.

Тем не менее, заниматься ликвидацией потенциальной опасности пришлось сотрудникам МЧС, которые в специальных изолирующих костюмах вскрыли цистерну и обнаружили поврежденную емкость.

- К 9 часам утра течь была устранена, - сообщили в управлении. - В результате происшествия никто не пострадал, на движение поездов оно также не повлияло.