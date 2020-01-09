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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Туристы вышли на воду

В России запускают новые программы круизов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
Летом этого года россиянам предложат новые программы круизов - лайнер "Князь Владимир" на Черном море будет заходить в Абхазию, а по Енисею пойдет "Максим Горький".
Россияне готовы к круизам и по теплым морям, и по ледяным рекам. Фото: Илья Питалев/ТАСС Россияне готовы к круизам и по теплым морям, и по ледяным рекам. Фото: Илья Питалев/ТАСС
Россияне готовы к круизам и по теплым морям, и по ледяным рекам. Фото: Илья Питалев/ТАСС

Черноморский круиз, запущенный в 2017 году, ходит по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. В этом году в навигацию теплоход выполнит шесть рейсов в Сухум, рассказали "РГ" в компании "Черноморские круизы". По новой программе в Ялту теплоход заходить не будет, но туда туристов повезут на экскурсию из Севастополя. Продолжительность круиза останется прежней - 7 дней. Стоимость тура с заходом в Абхазию начинается от 27 тысячи рублей на человека.

Фото: Ли Хуэйцзюань
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Спрос на круизы в стране в целом растет, и туркомпании отвечают новыми предложениями. "Водоходъ" отправит премиальный круиз на лайнере "Максим Горький" по Енисею со второй половины мая. "Путешествие протяженностью несколько тысяч километров для отечественных и зарубежных туристов продлится 11 дней при движении из Красноярска в Дудинку и 13 дней - в обратном направлении", - рассказали "РГ" в компании. Обойдется такой тур в несколько сотен тысяч рублей, но спрос будет, уверены представители туроператора.

"Россиян привлекает в круизах комфорт, хороший сервис и питание. Также важны интересный досуг и насыщенная экскурсионная программа", - отмечает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.

Маршруты от Волги до Енисея

Туристов всегда привлекали речные круизы, спрос на них остается высоким. Многие, не дожидаясь начала навигации, уже сейчас бронируют места на теплоходах. Выбирают, как правило, необычные круизы. Один из них - путешествие по Лене от Якутска до поселка Тикси и обратно. 14 дней проходят на борту трехпалубного теплохода "Михаил Светлов", но при этом в окружении дикой природы. Теплоход не сразу идет вниз по реке. Сначала поднимается на 140 километров вверх по течению до Ленских Столбов. Пассажиры могут там совершить восхождение на скалы и побывать в питомнике, где разводят бизонов. Ну а потом - почти полторы тысячи километров вниз, к южному берегу Северного Ледовитого океана.

В пути теплоход будет приставать к берегу в диких местах. Туристы смогут порыбачить, сварить на костре уху. Весь маршрут построен на контрасте комфорта и первозданной красоты. Уже подготовлено расписание, и можно заказать билет. Всего будет выполнено четыре рейса. Выход "Михаила Светлова" из Якутска запланирован на 4 и 23 июля, 12 и 26 августа. Четырехместная каюта обойдется в 356,6 тысячи рублей, стоимость двухместного люкса - 441 тысяча. Еще одно популярное направление - круиз по Енисею. Спрос на него всегда превышал предложение. В летние сезоны советских времен пассажирами знаменитого лайнера "Антон Чехов" могли стать разве что иностранные толстосумы. В конце прошлого века корабль ушел с молотка.

Фото: iStock/Blue Cat Studio
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Енисейские вахты продолжают нести лишь трудяги-ветераны - теплоходы "А. Матросов" и "В. Чкалов". Главное их предназначение - доставка местных жителей. Но, разумеется, берут на борт и туристов. Удовольствие влетает в копеечку: 10-17-дневный тур на Крайний Север стоит от 80 до 148 тысяч рублей. С 18 мая по маршруту Красноярск - Ворогово и обратно начнет курсировать еще один теплоход - "Максим Горький". После капитальной модернизации на его шлюпочной палубе обещают разместить большой ресторанно-развлекательный комплекс, а на верхней - зону SPA c тренажерным залом. Самый дешевый билет за двухместную каюту на главной палубе обойдется в 317,6 тысячи рублей. За одноместное размещение в трехместном делюксе на верхней палубе придется выложить 693,5 тысячи.

В Архангельской области тоже можно совершить интересные путешествия - на Северной Двине до сих пор трудится единственный сохранившийся в России пароход-колесник "Н.В. Гоголь". В 2020 году этому "старичку" исполнится 109 лет. Летний прогулочный рейс по акватории Архангельска за 1200 рублей или трехдневный круиз до Брин-Наволока за 27 тысяч можно заказать еще зимой из любого города России: после оплаты покупателю вышлют электронный билет.

Но для круизов на Севере необязательно дожидаться лета. С января по апрель из Архангельска можно отправиться в тур на ледоколе. Уникальные туры также можно заказать по интернету у оператора, стоимость на группу из десяти человек - 115 тысяч рублей.

Подготовили: Владимир Таюрский, Золик Мильман, Марина Ледяева

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