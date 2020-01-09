Жительница карельской деревни показала, как ездит на работу на коньках

Жительница карельской деревни Крошнозеро Алина Гапеева опубликовала видео, как ездит на работу на коньках. Меньше чем за сутки ролик набрал свыше 60 тысяч просмотров, одни хвалят женщину за находчивость, другие - искренне сочувствуют.

Погода в Карелии преподносит сюрпризы и бьет температурные рекорды. Утром снег может выпасть, днем растаять, а к вечеру все замерзнет.

На гололед жалуются жители Беломорска, а старинная деревня Вокнаволок из-за этого оказалась отрезанной от большой земли. Утром 7 января автомобили не смогли по скользкой дороге одолеть подъем в гору. Пришлось возвращаться обратно в Костомукшу.

Не лучшая ситуация и в Петрозаводске. Здесь, кстати, за первую неделю нового года в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи обратились 660 человек. Полсотни пациентов госпитализировали.

Как сообщили республиканские власти, в связи с большим числом обращений по поводу нечищеных и не посыпанных дворов принято решение проанализировать данные о полученных при падениях травмах и направить материалы в прокуратуру. Надзорное ведомство даст оценку деятельности управляющих компаний, которые должны были предпринять все необходимые меры для устранения наледи.