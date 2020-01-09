Путин призвал укрепить статус России как морской державы

Россия должна укрепить свой статус морской державы, и уже в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. Об этом президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

"Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать", - сказал глава российского государства, который ранее наблюдал за учениями Черноморского и Северного флотов.

Владимир Путин подчеркнул, что Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности.

- В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав, - призвал президент.

Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. "Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.

Путин, кроме того, призвал учитывать тот факт, что последние десять лет подходы к проектированию, строительству кораблей в мире заметно изменились. "Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания", - подчеркнул президент.

Он отметил, что имеет в виду 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования. Как подчеркнул Верховный главнокомандующий, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта.

Унификацию вооружений и оборудования ВМФ он назвал принципиальным вопросом. Кроме того, Владимир Путин призвал включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы вся конструкторская документация была в электронном виде.

Совещание проходило в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова. О ряде перспектив развития ВМФ Путину рассказали на выставке, организованной в здании учебного заведения.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов продемонстрировал президенту макеты морского авианесущего комплекса типа "Ламантин" и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Кроме того, Путину рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и противоминной обороны.

Президенту, в числе прочего, рассказали и о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке с возможностью вертикального взлета и посадки на палубу корабля.