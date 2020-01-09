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09.01.2020 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Керчи мануальный терапевт сломал шею пациентке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю начало процессуальную проверку по факту травмирования пациентки в частной клинике Керчи. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

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Известно, что женщина обратилась в клинику с болями в шее. На приеме мануальный терапевт начал слишком жестко вправлять позвонки пациентке, после чего ей стало плохо, а утром потребовалась госпитализация в нейрохирургическое отделение городской больницы.

- Проверка проводится для установления всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе ГСУ СКР. - По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

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