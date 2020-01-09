В Керчи мануальный терапевт сломал шею пациентке

ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю начало процессуальную проверку по факту травмирования пациентки в частной клинике Керчи. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

Известно, что женщина обратилась в клинику с болями в шее. На приеме мануальный терапевт начал слишком жестко вправлять позвонки пациентке, после чего ей стало плохо, а утром потребовалась госпитализация в нейрохирургическое отделение городской больницы.

- Проверка проводится для установления всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе ГСУ СКР. - По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.