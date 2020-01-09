В Крыму захотели открыть международное железнодорожное сообщение

Крым в перспективе может наладить международное железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с некоторыми государствами, в том числе Белоруссией и Казахстаном. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

- Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан, - уточнил Мурадов.

Как считает чиновник, перспективы запуска поездов будут зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ: им предстоит подробно разъяснить возможные выгоды и преимущества безопасных железнодорожных перевозок на крымском направлении.

Также в правительстве Крыма рассчитывают наладить паромное сообщение с Турцией, Абхазией и Болгарией.

- И если с Абхазией для такого проекта формальных препятствий нет, то правящие круги Болгарии и Турции пока еще своего согласия на работу напрямую с крымскими портами не дают, - добавил Мурадов. - При этом Турция осуществляет перевозки в Крым, но только через порт Кавказ и Новороссийск.