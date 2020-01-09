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09.01.2020 20:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе обсудили перспективы развития российского ВМФ

Текст: Юрий Гаврилов
"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке", которая прошла в четверг в Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С.Нахимова.

В ее работе приняли участие главком ВМФ России, командование четырех флотов и Каспийской флотилии, генеральные конструкторы и руководители оборонных предприятий, специализирующихся на строительстве кораблей и судов, а также разработке систем флотских вооружения. Такое широкое представительство, по оценке Шойгу, необходимо для конструктивного диалога, детального рассмотрения проблемных вопросов и выработки предметных подходов к их решению.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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По завершению конференции замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что отдельно там обсудили, как на предприятиях промышленности внедряются новейшие технологии в процессы проектирования, создания и серийного строительства перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов. Также на конференции говорили о формировании комплексных программ развития систем вооружения ВМФ и строительства кораблей различных классов, в том числе перспективных судов обеспечения вспомогательного флота. А еще - разработке современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации.

К работе конференции в Севастополе была приурочена развернутая в Черноморском высшем военно-морском училище выставка моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных и перспективных образцов ракетного и торпедного вооружения, противоминных средств, а также образцов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов.

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