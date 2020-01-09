В Сочи врачи спасли стопу пациентки с диабетом

Хирурги сочинской городской больницы № 4 успешно провели операцию и спасли стопу 27-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, врачи уже пять лет борются за возможность пациентки самостоятельно ходить. Ее история болезни началась в детстве, когда диагностировали сахарный диабет первого типа. Со временем заболевание дало осложнение в виде диабетической стопы Шарко - патологии, при которой наблюдается выраженная деформация, а в запущенных случаях ведет к ампутации. Такая ситуация сложилась пять лет назад.

Тогда врачи с помощью современных технологий лечения выполнили успешную трехчасовую операцию по спасению ноги, позволившую сохранить опороспособность стопы. Но прошлым летом пациентка оступилась и у нее начало развиваться обширное мягкотканое образование на подошвенной поверхности стопы. Полгода заболевание прогрессировало, а затем снова привело девушку в больницу.

Хирурги отделения раневой инфекции снова начали бороться с диабетической остеоартропатией. Операция по спасению стопы прошла успешно - образование удалили, а раневой дефект ушили с помощью "якорных" швов, которые обеспечили быстрое и безопасное приживление мягкотканого лоскута.

Лечением занималась мультидисциплинарная бригада, в состав которой, кроме хирургов, входили кардиологи и эндокринологи. Благодаря стараниям докторов удалось сохранить опорную функцию стопы - и пациентка снова может самостоятельно передвигаться.