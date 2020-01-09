В Волгограде ссора вахтовиков закончилась поножовщиной

В Волгограде задержан строитель-вахтовик из Нижнего Новгорода, который в пьяной драке порезал ножом своего коллегу.

ЧП произошло накануне ночью в одном из хостелов Советского района Волгограда, сообщили в региональном управлении МВД. В полицию позвонили сотрудники больницы, когда к ним доставили 28-летнего астраханца с ножевым ранением. Полицейские сразу выяснили, что напал на мужчину другой вахтовик, во время распития спиртных напитков.

Нападавший уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Если вина обвиняемого подтвердится, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.