Владимир Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море

В Черном море состоялось совместное учение Черноморского и Северного флотов. За ходом ракетных стрельб наблюдал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов".

В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Парой истребителей Миг-31К была выполнена боевая стрельба ракетами "Кинжал" по цели на одном из полигонов. А экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".

С ракетных катеров ЧФ "Ивановец" и "Набережные Челны" выстрелили противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

"Учения прошли успешно", - доложил Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов по их окончании. Верховный главнокомандующий отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.