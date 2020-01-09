Новости

Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране 20:34
Опубликовано видео крупного пожара на нефтезаводе в Ухте 20:34
Пушков оценил потери Украины от запуска "Турецкого потока" 20:32
В Петербурге арестован водитель, насмерть сбивший двух подростков 19:58
В "Яндекс.Такси" проучили водителя, выгнавшего из машины жену Погребняка 19:49
В Ухте из-за пожара на НПЗ эвакуирован торговый центр 19:40
Психолог объяснила, почему молодые люди перестали понимать анекдоты 19:38
Спикер парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом 19:31
Новогоднее обращение президента показало наивысшие рейтинги 19:11
Пенс: Трамп попросит союзников разорвать ядерную сделку с Ираном 19:08
Российские биатлонистки провалили спринт на этапе Кубка мира в Германии 19:06
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах 19:02
В Словении сожгли статую Трампа 19:01
В Пятигорске в новогодние праздники пропала 13-летняя девочка 19:01
В Коми начали проверку по факту пожара на нефтезаводе 18:42
Эксперты выяснили, как выглядит идеальный день подростка 18:38
Площадь пожара на нефтезаводе в Ухте выросла до 1000 кв. метров 18:32
Премьер Японии не стал откладывать турне по странам Ближнего Востока 18:30
В тульском цирке родился тигролев Пряник 18:30
РЖД сообщили о росте отгрузки товаров на экспорт через морские порты 18:21
Mazda CX-30 рискует не доехать до России 18:15
Украина теряет 450 млн долларов ежегодно после пуска "Турецкого потока" 18:13
Белгородские спасатели вытащили пса, угодившего в котлован 18:07
ЦСКА приобрел лучшего бомбардира чемпионата Беларуси 18:06
Число пострадавших от инфекции новгородском лагере возросло до 20 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лес растет

Челябинский городской бор получил еще 60 гектаров
Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 2(8056)
Челябинский городской бор, занимающий площадь 1130 гектаров и имеющий статус памятника природы регионального значения, прирастет новым участком от поселка Мелькомбинат до урочища Монахи.
Фото: Евгений Китаев/РГ Бор - не только "легкие" промышленного Челябинска, но и отличное место для активного отдыха. Фото: Евгений Китаев/РГ
Бор - не только "легкие" промышленного Челябинска, но и отличное место для активного отдыха. Фото: Евгений Китаев/РГ

Новая территория тянется с запада на восток параллельно пойме реки Миасс и составит почти 60 гектаров, сообщили "РГ" в региональном министерстве экологии накануне голосования челябинских депутатов по этому вопросу.

Фото: РИА Новости
В Сибири нашли неординарный способ обуздать криминал в лесной отрасли

В предыдущие годы от зеленого массива, зажатого городской застройкой, только "отрезали", отмечает начальник управления экологического просвещения областного минэкологии Виталий Безруков. В частности, отводили земли под зоопарк, возведение северо-западного жилмассива недалеко от водоема Шершни. А в последние годы жители, боясь дальнейшего наступления на бор, выступали против возможного сооружения на присоединяемых теперь к нему землях автодороги, иных хозяйственных объектов. Подобные опасения сейчас должны кануть в Лету, констатирует представитель минэкологии, потому что строительство в пределах охраняемой зоны запрещено. Максимум, что допустимо делать, - проводить санитарную очистку леса, прокладывать экологические тропы, устанавливать вдоль турмаршрутов беседки, скамейки.

Челябинский городской бор называют "легкими" мегаполиса из-за его солидных размеров и густой растительности, подчеркивает и.о. директора областного госучреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" Дмитрий Скорынин. В России, по его словам, больше нет примера, чтобы в границах города существовал столь протяженный лесной массив. Его увеличение, помимо очевидных плюсов для жителей мегаполиса, позволит лучше защищать сам лес и его обитателей. Биологи насчитали в бору152 вида птиц, 366 - насекомых, три вида рептилий и 500 различных растений, некоторые из которых занесены в областную Красную книгу. К слову, многие представители животного мира, например цапли, лебеди, гагары, облюбовали как раз пойму реки.

В России нет другого примера, чтобы в границах города существовал столь протяженный лесной массив

Эксперты, впрочем, не скрывают и другую причину, обусловившую расширение площади памятника природы. На примыкающей к детской областной больнице территории, которая также граничит с лесом в районе улицы Блюхера, ожидается строительство детского хирургического корпуса, способного оказывать высокотехнологичную помощь тысячам маленьких пациентов. Медики признают: это место удобнее прочих, так как позволяет задействовать ресурсы находящихся рядом больниц. Но, чтобы разместить хирургический корпус, придется занять четыре гектара городского бора, что не все жители воспринимают положительно. Прибавка в виде поймы и прилегающих земель позволит компенсировать потерю и этого пятачка, и участка, выделенного под фактически состоявшееся расширение Митрофановского кладбища, поясняет Виталий Безруков. Приобретаемая территория более чем в 10 раз превысит утраченную, а общая протяженность границы бора в итоге вырастет с 54 до почти 57 километров.

Общество Природа Общество Экология Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Путин призвал укрепить статус России как морской державы
Правительство одобрило новый штраф для водителей
Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы