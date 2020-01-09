Челябинский городской бор, занимающий площадь 1130 гектаров и имеющий статус памятника природы регионального значения, прирастет новым участком от поселка Мелькомбинат до урочища Монахи.

Новая территория тянется с запада на восток параллельно пойме реки Миасс и составит почти 60 гектаров, сообщили "РГ" в региональном министерстве экологии накануне голосования челябинских депутатов по этому вопросу.

В предыдущие годы от зеленого массива, зажатого городской застройкой, только "отрезали", отмечает начальник управления экологического просвещения областного минэкологии Виталий Безруков. В частности, отводили земли под зоопарк, возведение северо-западного жилмассива недалеко от водоема Шершни. А в последние годы жители, боясь дальнейшего наступления на бор, выступали против возможного сооружения на присоединяемых теперь к нему землях автодороги, иных хозяйственных объектов. Подобные опасения сейчас должны кануть в Лету, констатирует представитель минэкологии, потому что строительство в пределах охраняемой зоны запрещено. Максимум, что допустимо делать, - проводить санитарную очистку леса, прокладывать экологические тропы, устанавливать вдоль турмаршрутов беседки, скамейки.

Челябинский городской бор называют "легкими" мегаполиса из-за его солидных размеров и густой растительности, подчеркивает и.о. директора областного госучреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" Дмитрий Скорынин. В России, по его словам, больше нет примера, чтобы в границах города существовал столь протяженный лесной массив. Его увеличение, помимо очевидных плюсов для жителей мегаполиса, позволит лучше защищать сам лес и его обитателей. Биологи насчитали в бору152 вида птиц, 366 - насекомых, три вида рептилий и 500 различных растений, некоторые из которых занесены в областную Красную книгу. К слову, многие представители животного мира, например цапли, лебеди, гагары, облюбовали как раз пойму реки.

В России нет другого примера, чтобы в границах города существовал столь протяженный лесной массив

Эксперты, впрочем, не скрывают и другую причину, обусловившую расширение площади памятника природы. На примыкающей к детской областной больнице территории, которая также граничит с лесом в районе улицы Блюхера, ожидается строительство детского хирургического корпуса, способного оказывать высокотехнологичную помощь тысячам маленьких пациентов. Медики признают: это место удобнее прочих, так как позволяет задействовать ресурсы находящихся рядом больниц. Но, чтобы разместить хирургический корпус, придется занять четыре гектара городского бора, что не все жители воспринимают положительно. Прибавка в виде поймы и прилегающих земель позволит компенсировать потерю и этого пятачка, и участка, выделенного под фактически состоявшееся расширение Митрофановского кладбища, поясняет Виталий Безруков. Приобретаемая территория более чем в 10 раз превысит утраченную, а общая протяженность границы бора в итоге вырастет с 54 до почти 57 километров.