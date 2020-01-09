Два банка со свердловской пропиской стали участниками системы быстрых платежей (СБП) - совместного проекта Банка России, Национальной системы платежных карт (НСПК) и ассоциации "ФинТех". Участниками сервиса уже стали более 30 кредитных организаций, в их числе всего семь региональных. То есть Средний Урал поставил своеобразный рекорд: в остальных регионах (например, в Калужской, Новосибирской областях, Удмуртии, Татарстане) в системе пока работают лишь по одному местному банку.

Внедрение СБП считается важным проектом для финансовой системы страны, он должен повысить доступность финансовых услуг для населения, в том числе на удаленных территориях, снизить стоимость платежей, поддержать развитие конкуренции на финансовом рынке, а также оптимизировать издержки его участников.

Система быстрых платежей - это сервис, позволяющий гражданам мгновенно переводить деньги через мобильный банк по номеру телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в какой кредитной организации открыты их счета. Единственное условие, чтобы оба банка, и отправителя, и получателя, были участниками системы. При этом главный потребительский риск в том, что переводы безотзывные: в СБП не действует система chargeback (возвратный платеж, то есть процедура опротестования транзакции банком отправителя средств, при которой сумма платежа безакцептно списывается с получателя). Поэтому гражданам рекомендуют очень внимательно проверять данные получателя средств, а в случае ошибки обращаться не только в свой банк, но и позвонить получателю, чтобы попытаться по-человечески уговорить его вернуть деньги.

Один из свердловских банков участвует в проекте с первого этапа, и сегодня число быстрых переводов в нем исчисляется тысячами

Система работает с 28 января 2019 года, с 1 октября в ней обязаны участвовать все системно значимые кредитные организации. Остальные, в том числе и региональные, активно подключаются по собственной инициативе. Так, один из свердловских банков участвует в проекте с первого этапа, и сегодня его мобильная платформа работает с СБП в режиме промышленной эксплуатации, а число быстрых переводов исчисляется тысячами. Второй подключился в середине ноября.

- Сервис переводов по СБП выглядит довольно простым, но подключение к нему - технически сложный инфраструктурный проект. Для нас, небольшого регионального банка, это был настоящий вызов, - отмечает председатель правления кредитного учреждения Павел Ефремов. - Реализовать его было необходимо для того, чтобы наши клиенты могли получать сервис на том же уровне, что и клиенты крупнейших федеральных кредитных организаций. А также для того, чтобы мы могли значительно увеличить свою конкурентоспособность и качество обслуживания.

В очереди на подключение к СБП - еще около ста российских банков, в том числе два десятка региональных, они все находятся на разных стадиях готовности. Об этом свидетельствует скорость расширения списка участников: практически еженедельно в нем появляются новые названия, например, одними из новичков стали банки с "пропиской" в Ижевске и Владивостоке.

До 1 октября 2020 года к сервису обязаны подключиться все региональные банки, имеющие универсальные лицензии, потом к ним присоединятся и кредитные учреждения с базовыми документами. Отметим, что на территории Урала большинство - 20 из 32 -действующих кредитных организаций имеют универсальные лицензии.

В перспективе функционал СБП будет расширяться. Уже сегодня в тестовом режиме есть возможность совершать платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги с использованием QR-кодов - как статических, так и динамических. Кстати, осенью прошлого года, когда этот сервис только презентовали, самой популярной покупкой стал стаканчик кофе навынос. Именно его стоимостью были готовы рискнуть первые добровольные тестировщики новинки. По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, в 2020 году появится возможность оплачивать через СБП услуги ЖКХ, налоги и сборы в пользу государства - так называемые С2G-платежи, а также проводить различные выплаты от юридических лиц физическим (например, перечислять зарплату).

При этом с 2020 года регулятор назначит комиссии для банков-участников системы. Если в прошлом году они были нулевыми, то в дальнейшем составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Однако это значительно ниже тех тарифов, что действуют сейчас для аналогичных сервисов.

Тем временем

Повальная цифровизация финансовых услуг ощутимо меняет банковский рынок, особенно в регионах. Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов отмечает, что переход на цифру приводит к сокращению банковских офисов: в 2019 году в Свердловской области закрылось четыре процента отделений. Уменьшается и число работников, предоставляющих простейшие виды услуг, которые переводятся в онлайн-формат.

- К тому же цифровизация требует существенных затрат на внедрение технологий и обеспечение информбезопасности. Учитывая, что на начальном этапе они будут значительными, а окупаться начнут позже, Банк России принял решение взять на себя развитие инфраструктуры. Мы надеемся, что затраты, которые сейчас необходимы, не будут критичными и в перспективе позволят остаться на рынке всем банкам, - отмечает Марданов.