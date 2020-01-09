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09.01.2020 19:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выселяет демпинг

Уральские хостелы выжили, но им сложно конкурировать с нелегальными съемными квартирами
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 2(8056)
Новые правила размещения хостелов, вступившие в силу в прошлом году, оказались не критичными для рынка Урала. Так, в Екатеринбурге из 82 хостелов закрылось 15, большинство же владельцы успели перевести в нежилые помещения.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В хостелах, расположенных в нежилом секторе, больше возможностей для оригинального дизайна, например, создания зоны для общения. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В хостелах, расположенных в нежилом секторе, больше возможностей для оригинального дизайна, например, создания зоны для общения. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На Урале турпоток несравним со столицами: средняя загрузка местных средств размещения составляет 60 процентов. Поэтому екатеринбургские хостелы пострадали от нового закона меньше, чем, скажем, петербургские. Однако отношение представителей отрасли, да и клиентов дешевых гостиниц, к переменам неоднозначное, ведь "выселение" их из жилого фонда оборачивается ростом посуточной аренды, в том числе и в нелегальном секторе.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В России подешевели хостелы

- Как бывший владелец хостела в жилом доме я изначально была против запрета:там услуги дешевле, а значит, больше клиентов. У нас, например, часто останавливались студенты во время сессий и курсов повышения квалификации. Но, с другой стороны, моему хостелу, расположенному в нежилом помещении, закон пойдет на пользу: он уравняет в правах всех игроков рынка, - считает Елена Старовойт.

Елене пришлось закрыть хостел на шестом этаже жилого дома: перевести такое помещение в статус нежилого просто невозможно. Напомним, теперь мини-гостиницы в многоэтажках должны располагаться на первом этаже и иметь отдельный вход. А еще для открытия хостела нужно получить согласие жильцов.

- Выполнить это условие практически нереально. Когда мы открыли первый хостел шесть лет назад, соседка сразу сказала, что не даст нам спокойно работать. Если в доме ломался лифт или случалось что-то еще, все жалобы сыпались на нас. Некоторые люди негативно настроены против хостельеров, - говорит Михаил Огородов. - К слову, проблему ночлежек, на которые как раз жалуются обоснованно, закон не решает.

Игроки рынка предлагают принять закон о туристском жилье, задающий для всех объектов единые стандарты

Предприниматель рассказал, что для размещения хостела в нежилом здании зачастую приходится арендовать офисные помещения не в лучшем состоянии - делать ремонт, закупать мебель. Такое обустройство и два месяца аренды обошлись в 1,3 миллиона рублей - гораздо дороже, чем в жилом фонде. Не каждый готов к таким вложениям.

- Закон перекрывает кислород молодой развивающейся отрасли: она требует довольно крупных инвестиций и теряет прежнюю привлекательность. А рынок в целом не изменился, только нелегальных средств размещений стало больше, а добросовестных хостельеров - меньше, - возмущается Огородов.

Фото: Photoxpress
Гостиницы в квартирах объявлены вне закона

Между тем, как отмечают члены некоммерческого партнерства "Клуб отельеров", закон оставил лазейку, разрешив собственникам жилья предоставлять услуги краткосрочной аренды. Но и это до поры до времени.

- Законодатели собираются внести поправки в закон об основах туристской деятельности, чтобы устранить посуточную аренду. Это ударит в первую очередь по легальному бизнесу и потребителям услуг. Приезжая, допустим, на лечение, люди хотят остановиться рядом с больницей. Обычно удобнее и дешевле снять квартиру, - поясняет Владимир Окуньков, президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга. - При этом с черным рынком бороться никто не собирается, а его демпинг мешает всему гостиничному бизнесу. Мы предлагаем принять закон о туристском жилье, задающий для всех объектов стандарты и заставляющий их собственников регистрироваться в качестве ИП. Тогда появится реестр, в который войдут и квартиры, сдаваемые по договорам краткосрочного найма, и ответственность владельцев повысится, ведь всю эту сферу будут контролировать.

Такой законопроект в мае разработали Минэкономразвития РФ и общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России". По мнению авторов, он обезопасит потребителей от мошенников, а теневой бизнес заставит перейти в правовое поле.

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