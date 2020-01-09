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09.01.2020 19:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мини-комбайн поможет селекции

В Зауралье обновят технику на сортоиспытательных участках
Текст: Валентина Пичурина ( Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 2(8056)
Впервые в новейшей истории сортоиспытательная сеть России получила серьезные инвестиции, в том числе за счет программы "Агролизинг". В Курганскую область новая техника уже поступила.
Фото: iStock
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Как рассказали "РГ" в Курганском филиале ФГБУ "Госсорткомиссия", на сортоиспытательные участки прибыли два трактора "Беларусь", причем головное учреждение полностью обеспечило их топливом на 2020 год. Кроме того, в рамках планового технического переоснащения  курганские сортоиспытатели получили малогабаритный селекционный комбайн. Благодаря модульной системе машина может быть модифицирована в соответствии с условиями уборки на конкретной делянке, что позволяет быстро убрать урожай и избежать смешения сортов с разных участков. Использование спецтехники обеспечивает оптимальные условия проведения сортоиспытаний и уже дало хорошие результаты на госсортучастках в других регионах. В Зауралье мини-комбайн займется уборкой зерновых, масличных, зернобобовых и крупяных культур на делянках предварительного, конкурсного и производственного сортоиспытания.

Использование спецтехники обеспечивает оптимальные условия проведения сортоиспытаний и уже дало хорошие результаты в других регионах

- Нельзя, конечно, как по взмаху волшебной палочки заменить всю изношенную технику, однако дело потихоньку движется. При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ идет поэтапное плановое техническое переоснащение госсортучастков, необходимое для обеспечения высочайших стандартов сортоиспытания, - с удовлетворением констатирует врио начальника филиала ФГБУ "Госсорткомиссия" по Курганской области Сергей Якимов. - Немаловажно также, что выросла средняя заработная плата специалистов филиала и сортоиспытательных участков. Есть подвижки в привлечении молодых специалистов в сельскую местность, но предстоит решить еще целый ряд задач, для чего необходим комплексный подход.

Напомним, в прошлом году "РГ" писала о проблемах сортоиспытательных участков, негативно сказывающихся на качестве опытных работ ("Без денег семена не всходят", "Экономика УрФО" от 23.10.2019). Вопрос рассматривали депутаты аграрного комитета Курганской облдумы, которые предложили сортоиспытателям продумать план развития самостоятельной внебюджетной деятельности и рассмотреть возможность сотрудничества с семеноводческими хозяйствами региона.

Кстати

Субъект РФ по мере возможности поддерживает селекционную и сортоиспытательную работу. В 2019 году из бюджета Курганской области базовым хозяйствам, сотрудничающим с госсортоучастками, были выделены субсидии по ставке 20 тысяч рублей на гектар. По словам замгубернатора Владимира Архипова, этот уровень поддержки сохранится и в 2020-м.

Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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