Свердловчанку, уволенную за провал фильмов РФ в прокате, вернули в кинотеатр

Сотрудницу кинотеатра в Богдановиче, ранее уволенную за провальный прокат отечественных фильмов, по решению суда восстановили в должности.

Администратором отдела по кинопоказу Елена трудилась с 2013 года. В августе прошлого года она лишилась работы. Причина сформулирована была следующим образом: "в связи с неоднократным неисполнением работником, имеющим дисциплинарное взыскание, без уважительных причин трудовых обязанностей". Как уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда, женщину уволили из-за претензий Фонда кино, в котором сочли, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации российских фильмов, которых должно быть не менее 50 процентов от числа всех сеансов.

Елена подала иск в городской суд. Ответчиком выступал Центр современной культурной среды городского округа Богданович. "Горсуд частично удовлетворил иск и приказ об увольнении женщины признал незаконным. Администратор вернулась на работу, с ответчика взыскали 18 386 рублей за вынужденные прогулы и две тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - сообщили в облсуде.

Муниципальное автономное учреждение культуры обжаловало решение, но судебная коллегия встала на сторону Елены. По мнению инстанции, работодатель изначально возложил на нее чрезмерно широкий круг обязанностей, не оказав при этом содействия в привлечении зрителей на показы российских фильмов.

"Администратор объясняла руководству, что еженедельно за счет работодателя приобретались билеты на несостоявшиеся из-за отсутствия зрителей сеансы. Без этого реальная доля российского кино в зале северной части города составила бы 16,4 процента", - отметили в областном суде.