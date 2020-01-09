Областную станцию переливания крови уличили в нарушении ФЗ о защите конкуренции. Госучреждение является производителем иммуноглобулина. Благодаря сговору с коммерческим партнером станции удалось занять более 50 процентов этого рынка в России.

- В 2016-2018 годах компания "Альфа Фарм" закупала иммуноглобулин у областной станции со скидкой 30 процентов, приобретая почти весь объем продукции. Специалисты УФАС установили, что "Альфа Фарм" участвовала в 106 торгах, из них в 93 стала победителем. При этом в 68 случаях она была единственным участником конкурса, в ходе которого снижение начальной минимальной цены контракта не произошло, - пояснили в областном УФАС.

Антимонопольщики провели внеплановую выездную проверку. В частности, установлено, что фирма не раз обращалась на станцию переливания крови с предложением произвести иммуноглобулин под конкретные торги, зная, что наверняка победит. В то же время другим покупателям могли отказать, ссылаясь на отсутствие препарата.

По мнению УФАС, в действиях хозяйствующих субъектов есть признаки сговора, цель которого - ограничить доступ на рынок иммуноглобулина конкурентам "Альфа Фарм". За это нарушитель перечислит в бюджет РФ доход, полученный от "персональной скидки" - 171,9 миллиона рублей. Госучреждению выписан штраф на 4,8 миллиона. Арбитражный суд Свердловской области признал решение УФАС обоснованным, правда, штраф уменьшили до 2,4 миллиона. Попытка оспорить наказание результата не дала.

Кстати

По словам руководителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, именно цена на медицинские препараты, изделия и оборудование чаще всего становилась предметом сговора на торгах в 2019 году. Также высок риск возникновения картелей в сфере дорожного строительства и ремонта, при закупке транспортных средств.