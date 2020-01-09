История Фариза Ю. поучительна: подобное может случиться с любым предпринимателем, если он не обладает должным уровнем правовой и финансовой грамотности.

Как рассказал Фариз, в 2017 году он с партнерами выиграл торги на уборку улиц в городе Полевском. По условиям конкурса нужно было предоставить обеспечение на 1,3 миллиона рублей. Своих свободных средств у компании не было, поэтому она оформила банковскую гарантию. Будучи владельцем доли в ООО, Фариз выступил поручителем по ней как физлицо.

Весь год предприниматели исправно убирали улицы и платили проценты по кредиту, рассчитывая погасить основной долг после завершения муниципального контракта. По словам Фариза, у заказчика претензий к их работе не возникало, 24 октября 2018 года муниципалитет перечислил на расчетный счет компании сумму, которой с лихвой хватило бы на погашение займа, еще бы и прибыль осталась, но на следующий день у Уралтрансбанка (УТБ) отозвали лицензию. Еще через месяц Арбитражный суд Свердловской области признал его банкротом. А потом конкурсный управляющий Агентства по страхованию вкладов (АСВ), под чей контроль перешел УТБ, предъявил к заемщику и поручителю солидарный иск. К тому времени долг вырос до 1,7 миллиона рублей за счет просрочки, пени и процентов. 6 ноября 2019 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга требования истца удовлетворил.

В ООО еще весной ввели процедуру банкротства, поэтому всю ответственность фактически переложили на Фариза как поручителя. В редакцию предприниматель пришел в подавленном состоянии: денег, чтобы закрыть кредит, у него нет. Счета арестованы приставами в рамках обеспечительных мер по решению суда. Куда еще обращаться за помощью, не знает. И вообще считает ситуацию несправедливой: деньги-то лежат в банке, но на другом счете - их надо просто перекинуть.

По мнению жителя Полевского, в подобную ловушку попали многие его коллеги - предугадать отзыв лицензии у финансовой организации клиентам из числа МСП сложно, да и собственной юрслужбы у них нет. Юристы, которые помогли Фаризу бесплатно составить отзыв для суда, к примеру, утверждают, что банк злоупотребил своим правом и не выполнил безакцептное списание намеренно, чтобы увеличить кредиторскую задолженность. Вот выдержка из их заключения: "В соответствии с пп. 1 ч. 12 ст. 20 ФЗ "О банках" в период после отзыва лицензии до дня вступления в силу решения суда о признании финансовой организации банкротом она имеет право взыскивать и получать задолженность, в том числе по ранее выданным кредитам. Отзыв лицензии 25 октября не помешал банку начислить проценты по кредитному договору и вынести задолженность по процентам 23 ноября. Оснований для удовлетворения иска нет, так как взыскиваемая сумма находится в конкурсной массе истца, ООО направляло письмо конкурсному управляющему о включении в реестр кредиторов еще в 2018 году".

Отзыв лицензии у банка, равно как и признание его банкротом, не освобождает заемщиков от исполнения своих обязательств

Когда мы стали разбираться в этой истории, поняли, что не все так очевидно. В частности, в АСВ нам пояснили со ссылкой на тот же ФЗ "О банках", что с момента отзыва лицензии у кредитной организации накладывается запрет на совершение сделок с ее имуществом, а также на погашение обязательств перед ней за счет встречных однородных требований. Причем он действует и в ходе ликвидационных процедур.

- Отзыв лицензии у банка, равно как и признание его банкротом, не освобождает заемщиков от исполнения своих обязательств. Конкурсный управляющий вправе потребовать с них или их поручителей погашения задолженности, включая пени и штрафы, - сообщили в АСВ. - Аналогичных жалоб от других клиентов УТБ не поступало.

Той же точки зрения придерживается районный суд, замечая при этом, что ничто не мешает ответчику, закрыв долг перед банком, войти в реестр кредиторов и взыскать остаток средств на расчетном счете в порядке, предусмотренном статьями 134, 189.92 и 189.96 ФЗ о банкротстве.

Правда, есть один нюанс, о котором нам поведали в банковском сообществе: юрлица, в отличие от вкладчиков-физлиц, включаются лишь в третью очередь реестра кредиторов. Кому-то повезет, удастся вернуть свои деньги, а кому-то нет.

- Бывает, что компании берут кредит, кладут его на депозит и уже под это выпускают банковскую гарантию. Скорее всего, предприниматель не разобрался, что его привлекли в качестве поручителя именно для того, чтобы взять ссуду на исполнение контракта, а не под банковскую гарантию. Потому что ее выдача вовсе не означает автоматического получения займа на эту же сумму. Возможно, тут имелся и какой-то умысел со стороны заемщика - надо разбираться юристам. С точки зрения экономиста, было бы логично погасить кредит остатком с расчетного счета в процедуре банкротства, но юристы говорят, что тогда пострадают кредиторы, у которых в этом банке есть только расчетные счета. То есть будет нарушен принцип справедливости, - рассуждает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. - К сожалению, подобных случаев предостаточно: малый бизнес, плохо зная законы, обращается за помощью, когда уже ничего нельзя сделать. Хотя возможностей для повышения правовой грамотности, в том числе бесплатных, сейчас множество - через фонды поддержки предпринимательства, общественные организации бизнеса.

В Уральском главном управлении Банка России комментировать ситуацию отказались, но посоветовали Фаризу лично как физлицу обратиться в интернет-приемную ЦБ, приложив к письму документы по делу. Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх тоже не смогла напрямую подключиться к решению проблемы: по закону уполномоченный разбирает конфликты предпринимателей и органов власти, а не хозяйствующих субъектов. Хотя совсем без помощи полевчанина не оставили: на условиях "про боно" его обращение взяло в работу одно из юридических агентств Екатеринбурга.

Мы же, выяснив позиции большого количества экспертов, осознали, насколько непросто бывает малому предприятию заранее оценить все риски и "подстелить соломки", чтобы не остаться ни с чем. Пожалуй, оптимальным выходом из тупика для Фариза станет банкротство его как физлица - такой совет давали многие специалисты в личных беседах. Посмотрим, воспользуется ли он им.