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09.01.2020 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге в канун Нового года пропала школьница

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге ищут 13-летнюю школьницу. По данным городской полиции, она ушла из дома на улице Победы вечером 31 декабря около шести часов и с тех пор никто ее не видел.

Пропавшая девушка плотного телосложения, рост 164 сантиметра, волосы темно-коричневые до плеч, глаза серо-голубые. В день, когда ушла из дома, она была одета в ярко-розовую куртку, синие джинсы, синюю вязаную кофту, черные кроссовки со стразами.

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"Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 или 02", - передает отделение по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

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