В Екатеринбурге в Параде Победы впервые примут участие иностранные военные

Парадные расчеты четырех иностранных государств впервые будут участвовать в Параде в честь 75 годовщины Победы, который пройдет в Екатеринбурге.

"Планируется, что будут задействованы военнослужащие Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана и Узбекистана", - рассказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В войсках ЦВО уже началась подготовка к празднованию памятной даты. На территории военного округа 9 мая этого года состоятся три парада - в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также запланировано более 70 торжественных прохождений.

"Торжественные мероприятия пройдут в ста тридцати городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих и юнармейцев, более тысячи единиц техники", - уточнили в пресс-службе ЦВО.