В Югре замдиректора школы покупал для нее мебель у себя самого

Суд Югры подтвердил законность увольнения заместителя директора школы в Октябрьском районе: начальник лишился должности за то, что закупал мебель для нужд учреждения у себя самого.

Ранее прокуратура проверяла, как соблюдается законодательство в сфере госзакупок, и выяснила: фигурант заключил договор поставки мебели между школой и фирмой, соучредителем и коммерческим директором которой был он сам.

"Аффилированное предприятие получило прибыль в размере свыше 70 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура внесла руководителю школы представление, по результатам рассмотрения которого он был уволен с должности. Районный суд позднее восстановил его, однако прокурор оспорил это и решение в итоге все же осталось в силе.

"Суд апелляционной инстанции указал, что дисциплинарное взыскание в виде увольнения соответствует тяжести нарушения", - пояснили в ведомстве.