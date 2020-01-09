Весь предыдущий год новости о воздушных перевозках радовали, и на старте 2020-го они также внушают оптимизм. Высокими темпами растет пассажиропоток, количество региональных рейсов увеличивается, нынешней зимой один за другим открываются новые маршруты.

В целом по России число пассажиров гражданского воздушного флота за 11 месяцев минувшего года превысило 119 миллионов человек. Это на 10,6 процента больше, чем в 2018-м. В последние несколько лет темпы прироста пассажиропотока в нашей стране намного превышают среднемировые, что, правда, объясняется довольно низкой стартовой базой. Среди компаний, показавших отличные результаты, - "Уральские авиалинии", они в тройке лидеров. Базирующаяся в Югре UТair демонстрирует успехи по наращиванию перевозок в границах автономного округа, а также из местных аэропортов в инорегиональные. По предварительным прогнозам, на внутренних линиях прибавка у этого перевозчика составит почти 25 процентов. Причем билеты подешевели. Рекорд по числу пассажиров поставил аэропорт Сургута, где 24 декабря перешагнули планку в 1,8 миллиона клиентов. Воздушная гавань самого крупного города ХМАО обслужила на десятки тысяч человек больше по сравнению с 2018-м. А, к примеру, пассажиропоток аэропорта Ханты-Мансийска, согласно раннему прогнозу, должен вырасти сразу на треть.

Заметно расширилась маршрутная сеть, связывающая города Урала и Западной Сибири с региональными центрами европейской зоны России и Восточной Сибири. Среди перевозчиков сильной экспансией сегодня выделилась "ЮВТ Аэро" из Татарстана. С начала следующей недели регулярные прямые рейсы свяжут Казань и Тюмень. Это результат договоренности главы республики и тюменского губернатора. Направление обещает быть рентабельным. В январе же компания заявилась сразу на пяти маршрутах с перелетами из Нового Уренгоя в Челябинск и в четыре города к западу от Уральских гор.

К слову, в Ямало-Ненецком округе с этого месяца количество субсидируемых направлений выросло с 26-ти до 30-ти. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, бюджетная поддержка позволяет снизить стоимость билета иной раз наполовину. Так, с субсидией перелет из Салехарда в Екатеринбург обойдется в 7 тысяч рублей, а без нее стоил бы все 15 тысяч. Ну а, скажем, до Сочи северянам в нынешнем году можно будет добраться приблизительно за 10 тысяч рублей. Другой пример, касающийся уже вертолетных перевозок: их цена для жителей ряда селений арктического Ямальского района с февраля снизится на 30 процентов.

Следует заметить, что на северных территориях без активного участия бюджета надежное авиасообщение с отдаленными поселками не наладить. В Югре в прошлом году по инициативе окружного правительства укрепили сеть внутрирегиональных маршрутов не только рублем, но и внедрением эффективной модели перевозок с созданием пяти межмуниципальных стыковочных и 14 межрегиональных рейсов. В качестве базовых локальных хабов используются аэропорты Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска. Заполняемость салонов воздушных машин увеличилась, и это обстоятельство вместе с фактором дотационных выплат позволило, как свидетельствует гендиректор UТair Андрей Мартиросов, значительно снизить тарифы.

В данном ракурсе очень значима позиция федеральных властей. По данным Росавиации, в 2020 году на субсидирование маршрутов из федерального бюджета будет выделено 8,34 миллиарда рублей - на 500 миллионов больше, чем в 2019-м.

Прямая речь

Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта:

- В рамках национального проекта "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры" мы расширяем сеть региональных маршрутов, создаем условия для прямых полетов без пересадок в Москве. Существенно вырос объем субсидирования авиамаршрутов, и их количество увеличивается. Поставлена задача к 2024 году реконструировать 68 объектов в 66 аэропортах. Модернизация инфраструктуры возможна только при объединении ресурсов федеральных органов исполнительной власти, региональных властей и бизнеса.