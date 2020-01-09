Через год после соседей по УрФО - с 1 января 2020 года - в Курганской области заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, мусорную реформу в Зауралье должны были запустить еще в прошлом году, но регион оказался к ней не готов. После мониторинга комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Курганская область попала в список 19 субъектов, которым грозил мусорный коллапс из-за отсутствия полигонов для утилизации ТКО. Кроме того, существенную роль сыграли тарифы на фоне низкой платежеспособности населения. Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по итогам конкурса был присвоен тюменской компании, которая объявила, что намерена брать за вывоз мусора 134 рубля с человека - и это без строительства полигона и мусоросортировочного завода. А с учетом инвестиционной составляющей плата могла вырасти в семь раз (в Кургане в то время она составляла 23 рубля). В итоге тариф не утвердили, соглашение с регоператором расторгли, собирать и вывозить мусор продолжили по-старому, а реформу отложили на год.

И вот процесс запущен, и горожане уже заметили перемены. На улицах и во дворах Кургана в праздничные дни появились новые нарядные мусоровозы - белые и ярко-оранжевые КаМАЗы, а также машины с грейферной установкой, которые могут собирать крупногабаритные отходы. С семи утра вся техника уже на маршруте. Она, как сообщил руководитель компании-перевозчика Андрей Гуселетов, оборудована системой "Автограф", позволяющей регоператору в режиме реального времени видеть путь каждого мусоровоза на интерактивной карте. Кроме того, в ближайшее время водителей обеспечат фото- и видеокамерами, чтобы фиксировать загруженность и состояние контейнерных площадок до и после уборки, своевременно корректировать их очистку. Мастер участка будет также получать всю оперативную информацию.

Еще одно заметное изменение - новые пластиковые мусорные контейнеры. В частном секторе Кургана перед Новым годом расставили 530 таких баков, а всего в городе планируется установить около 1,7 тысячи. Такая же работа проведена в райцентрах, а с сельскими советами начали согласовывать места сбора отходов и график их вывоза. Как ожидается, в начале февраля схема заработает и в глубинке.

- Переход на новую систему будет плавным, особенно на сельских территориях, - пояснил директор компании-регоператора Владимир Пестриков.

Контейнерные площадки станут обслуживать собственники земли, на которой они расположены, - управляющие компании, ТСЖ или муниципалитеты. По крайней мере, так планируется. Как будет на деле, пока сказать трудно: все зависит от организации и согласованности действий местных властей, регоператора и перевозчика.

Строительство станций сортировки мусора и новых полигонов в Зауралье планируется за счет частных инвестиций, а не платежей населения

По словам директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова, главная задача мусорной реформы - создать понятную и четкую систему вывоза коммунальных отходов, начиная с мусорного ведра в квартире и заканчивая полигонами и предприятиями переработки. Чтобы каждый житель понимал, как она действует, разработана территориальная схема обращения с ТКО, на которой указаны имеющиеся объекты размещения отходов и те, что планируется создать. Выбраны по конкурсу регоператор и перевозчик. Не исключено, что в ряде муниципалитетов на условиях субподряда наймут дополнительных перевозчиков.

Правда, тариф на вывоз мусора не был известен до последнего момента - его объявили только 30 декабря.

- Экономически обоснованный тариф для регионального оператора установлен в размере 561,77 рубля за кубометр, 3555,51 рубля за тонну, - сообщила директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина. - С учетом нормы накопления плата для жителей Кургана составит 88 рублей 95 копеек, в сельской местности - 79 рублей 58 копеек.

Итоговые суммы, по словам главы тарифного ведомства, сложились из трех составляющих: тарифов на захоронение ТКО на полигонах (согласно схеме, их в регионе 11), платы за транспортировку (по цене, определенной в результате торгов) и за биллинг - расчетно-кассовое обслуживание. В Кургане создана база данных потребителей, а в районах ее предстоит сформировать. Регоператор заключил договор с "Почтой России", которая будет доставлять платежные документы жителям.

Между тем в тариф не вошла инвестиционная составляющая. Как оказалось, Курганская область - один из немногих регионов, где оператор не подавал в орган тарифного регулирования документы на утверждение инвестпрограммы, частично финансируемой за счет тарифа. Строительство станций сортировки и обработки мусора, новых полигонов в Зауралье планируется осуществлять за счет частных инвестиций, а не платежей населения.

- Мы будем работать с частными инвесторами, которые готовы построить инфраструктурные объекты, - пояснил Андрей Саркисов. - Мы считаем это правильным. Главный принцип - соблюдение баланса интересов с учетом специфики региона.

Как отмечают чиновники, несмотря на отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе для населения и юрлиц, интерес к отрасли у бизнеса есть.

А как у соседей?

С января жителям Южного Урала придется больше платить за вывоз мусора. Тарифы вырастут в Челябинском и Карабашском кластерах - на 18,7 и 22,9 процента соответственно (до 81,84 и 91,08 рубля с жителя многоквартирного дома). Напомним, территория региона делится на пять кластеров, в каждом - свой регоператор.

Мусорная реформа в Челябинской области стартовала более года назад не без проблем. Так, в Челябинске после закрытия старой свалки мусор стали вывозить за пределы городской черты, в Сосновский район. Тариф при этом не изменился, поэтому перевозчики начали массово останавливать работу, ссылаясь на убыточность. А на контейнерных площадках у жилых домов выросли горы отходов. Власти называли происходящее шантажом и попыткой вернуть сверхприбыли. Убрать завалы, заменив выбывших подрядчиков, с согласия областных и городских властей взялась компания из Магнитогорска, которая в декабре 2018 года стала обслуживать 10 городских округов и 21 муниципальный район, где проживают около трех миллионов человек.

Однако год спустя руководители регоператора заговорили о том, что мусорный коллапс рискует повториться. "Бомбой замедленного действия может стать сложившаяся ситуация - тариф, не покрывающий расходы, и растущие долги потребителей", - предупредила компания на своем сайте. Отметим, задолженность населения и организаций перед ней исчисляется 550 миллионами рублей, а долг самого регоператора перед подрядчиками, занятыми вывозом мусора, приблизился к миллиарду.

- За прошедший год количество обслуживаемых площадок во всех кластерах увеличилось почти в 2,5 раза, - подчеркивает руководитель регоператора Захид Камилов. - Сейчас отходы вывозятся более чем с 20 тысяч контейнерных площадок, а в начале года в территориальной схеме их было 8,5 тысячи. Это повлекло рост наших расходов, связанных с увеличением протяженности маршрутов, парка спецтехники, штата работников, платежей за ГСМ. Кроме того, компания установила более 11 тысяч мусорных контейнеров за свой счет. С нового года закрывается городская свалка в Златоусте, что еще больше удлинит транспортное плечо и увеличит связанные с этим расходы - ТКО будут вывозиться на полигон в Полетаево.

Рассмотрев заявку регоператора на увеличение тарифа, профильное областное министерство понизило уровень ожиданий, удовлетворив ее лишь частично (компания предлагала поднять платежи до 107,33 рубля в Челябинском кластере и 169,95 - в Карабашском).

- Мы исключили необоснованные расходы, что позволило снизить тарифы относительно предложения организации, - прокомментировала решение глава регионального министерства тарифов и энергетики Татьяна Кучиц.

Вместе с тем регулирующий орган признает обоснованность притязаний регоператора, ведь расходы на установку и обслуживание тысяч новых контейнерных площадок ранее не учитывались в тарифе. К тому же стоимость вывоза ТКО в Челябинской области действительно одна из самых низких в стране и даже с учетом нынешнего роста остается невысокой в сравнении с другими субъектами УрФО.

Отметим, что в Магнитогорском, Горном и Кыштымском кластерах платежи за вывоз мусора тоже увеличатся, но с 1 июля и только на 3,6 процента.

