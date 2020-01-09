Региональные власти разработают планы по улучшению жизни женщин

Власти субъектов РФ разработают планы мероприятий по улучшению положения женщин. Минтруд своим приказом утвердил специальные рекомендации о том, что именно должно в них войти.

В частности, региональные планы должны содержать такие разделы, как создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшение их экономического положения, обеспечение роста их благосостояния, профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении них, расширение участия женщин в общественно-политической жизни.

Регионам предстоит всерьез заняться улучшением здоровья, повышением уровня образования, карьерным ростом и увеличением политической и социальной активности женщин

По содержанию каждого из разделов тоже даны довольно подробные рекомендации. Так, раздел, посвященный женскому здоровью, должен включать такие мероприятия, как увеличение охвата женщин и девочек профилактическими медосмотрами и диспансеризацией, проведение мониторинга оказания им медицинской помощи, увеличение числа женщин и девочек, получивших генетическую диагностику для профилактики жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний; профилактика неинфекционных заболеваний и снижение факторов риска их развития.

В разделе по улучшению экономического положения женщин должны быть предусмотрены такие пункты, как привлечение женщин к изучению математических и естественных наук и работе в наукоемких профессиях и передовых технологических компаниях; популяризация женского предпринимательства и продвижение женских историй успеха; проведение конкурсов деловых и социально активных женщин.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, рекомендации разработаны в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, за последние несколько лет женское предпринимательство стало в России одним из важных драйверов роста экономики, за два года число женщин-предпринимателей увеличилось на 20%. Развитие женских экономических инициатив в России основано на взаимодействии государственного, частного и некоммерческого секторов.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, очень важно, чтобы внимание в региональных планах было уделено детям. Из слабых, больных девочек не вырастут здоровые женщины.

"Для начала необходимо организовать правильное бесплатное питание в школах для детей из бедных семей", - говорит Александр Сафонов. Детей надо привлекать к систематическим занятиям спортом и физкультурой не менее трех раз в неделю за счет средств муниципалитетов. Бесплатные профосмотры они должны проходить не реже одного раза в год. Также должны быть созданы кабинеты оказания бесплатной психологической помощи для решения семейных проблем, проблем образования и карьерного роста.