Росавиация указала на угрозу безопасности полетов на Ближнем Востоке

Росавиация предупредила авиакомпании об угрозе безопасности полетов на Ближнем Востоке из-за боевых действий и сложной общественно-политической обстановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму ведомства.

В регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полеты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полетов, отмечают в Росавиации и предлагают "рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов с учетом оперативной обстановки в районе и по маршрутам выполнения международных воздушных перевозок".

Также авиакомпании должны учитывать общие рекомендации, которые изложены в руководстве по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью.

В частности, Росавиация предлагает авиакомпаниям оценить готовность экипажа к потенциальным угрозам безопасности и по возможности выбирать более безопасные маршруты. Также в ведомстве указали на важность наличия и исправности бортового оборудования и внешнего освещения, необходимых для облегчения идентификации самолета.

Угрозы связаны и с возможным отсутствием эффективной организации воздушного движения в регионе из-за невозможности государства, ответственного за это осуществлять контроль за своим воздушным пространством в полной мере.

Ранее, 8 января, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Обострение ситуация на Ближнем Востоке произошло после гибели иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС. В Иране пообещали отомстить за смерть генерала. Кроме того, в среду, 8 января возле столицы Ирана - Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту находилось 176 человек.