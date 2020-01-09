Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью федеральных трасс

Новости

Врач рассказала, как избавиться от бессонницы 17:30
Следствие предложило ограничиться штрафом в отношении актрисы Бочкаревой 17:26
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен жила в Лондоне под чужим именем 17:21
Жительница карельской деревни показала, как ездит на работу на коньках 17:21
Актер Ди Каприо спас тонувшего члена экипажа круизного лайнера 17:18
Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве 17:13
Панихида по онкологу Павленко пройдет в Петербурге 13 января 17:11
В Прикамье умер отравившийся в кафе 11-летний мальчик 17:03
Geely Coolray получит в России две версии 17:00
Новую жизнь Берлинале начнет Джереми Айронс 16:45
Археологи нашли в центре Москвы стоянку древних рыбаков 16:43
20 человек погибли в ДТП в Иране 16:38
Для тех, кто ничего не понял: Netflix представил таймлайн "Ведьмака" 16:35
Китайцы создали конкурента BMW 5-series и Mercedes-Benz E-Class 16:30
КСИР Ирана: Целью ударов по базам США не было убийство американских солдат 16:29
Фото: 45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой 16:25
Эксперт рассказал о правилах безопасности на замерзших водоемах 16:22
В Екатеринбурге в Параде Победы примут участие три Т-34 времен войны 16:14
В Ленобласти пилот осужден за организацию опасных прыжков с парашютом 16:13
Джастин Бибер сообщил, что смертельно болен и сделает об этом сериал 16:05
Путин поблагодарил экипаж ракетного крейсера за службу 16:01
Житель Оленегорска пожаловался прокурору на экс-подругу за оскорбления 16:01
BMW X2 стал безопаснее для экологии 16:00
Врачи рассказали, как справиться с зимней хандрой 16:00
Протестующие взяли штурмом здание администрации Абхазии 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 16:25
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью федеральных трасс

Текст: Юлия Кривошапко
Восемь федеральных автотрасс имеют полное покрытие всеми операторами мобильной связи "большой четверки". Об этом сообщает Роскомнадзор по итогам исследования ситуации на 32 автомагистралях страны.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Сведения о покрытии автотрасс мобильной связью представляются по результатам расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 (2G) и IMT-2000/UMTS (3G) с учетом выданных разрешений на использование радиочастот, свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств, а также данных по радиоконтролю.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
"Яндекс" опроверг планы запустить виртуального мобильного оператора

На основе этих данных можно сделать вывод, что 100-процентное покрытие всеми операторами связи "большой четверки" есть на автомагистралях: А-132, М-3 "Украина", М-10 "Россия", А-181, А-180 "Нарва", А-280, А-290, А-310.

Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 "Беларусь", М-2 "Крым", А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 "Иртыш".

Худшее покрытие остается на трассах А-360 "Лена" и Р-256 "Чуйский тракт". Основная причина - отсутствие необходимой инфраструктуры, уточняют в Роскомнадзоре. На этих трассах отсутствует возможность подключения электричества, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках. Немаловажную роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор

Главное сегодня

Правительство одобрило новый штраф для водителей
Протестующие взяли штурмом здание администрации Абхазии
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы
Иран отверг предложение президента США о начале переговоров