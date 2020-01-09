Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью федеральных трасс

Восемь федеральных автотрасс имеют полное покрытие всеми операторами мобильной связи "большой четверки". Об этом сообщает Роскомнадзор по итогам исследования ситуации на 32 автомагистралях страны.

Сведения о покрытии автотрасс мобильной связью представляются по результатам расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 (2G) и IMT-2000/UMTS (3G) с учетом выданных разрешений на использование радиочастот, свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств, а также данных по радиоконтролю.

На основе этих данных можно сделать вывод, что 100-процентное покрытие всеми операторами связи "большой четверки" есть на автомагистралях: А-132, М-3 "Украина", М-10 "Россия", А-181, А-180 "Нарва", А-280, А-290, А-310.

Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 "Беларусь", М-2 "Крым", А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 "Иртыш".

Худшее покрытие остается на трассах А-360 "Лена" и Р-256 "Чуйский тракт". Основная причина - отсутствие необходимой инфраструктуры, уточняют в Роскомнадзоре. На этих трассах отсутствует возможность подключения электричества, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках. Немаловажную роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.