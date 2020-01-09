Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2020

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки напомнили: заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до первого февраля включительно. Выпускники этого года подают заявление в своей школе.

"ЕГЭ в 2020 году пройдет в три этапа: досрочный (20 марта-13 апреля), основной (25 мая-29 июня), дополнительный (4-22 сентября), - рассказали в ведомстве. - Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники этого года - в основные сроки основного периода".

Что нужно указать в заявлении? Перечислить предметы, которые планируешь сдавать. Их максимальное количество не ограничивается. Но два экзамена - русский и математика - обязательные для выпускников 2020 года. Они нужны для получения школьного аттестата.

Остальные предметы - по выбору - нужны тем, кто хочет учиться в вузе. Выпускникам рекомендуется внимательно смотреть сайты вузов - там написано, какие предметы будут засчитаны как вступительные испытания.

Кроме того, также как в прошлом году, выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет могут подать заявление только на профильную математику.

"Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, - предупреждает Рособрнадзор. - В этом случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков в государственную экзаменационную комиссию".