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09.01.2020 09:43
Рубрика: Экономика

Россия с 9 января ограничила поставки морепродуктов из Китая

Текст: Алена Узбекова
Россельхознадзор с 9 января ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции аквакультуры из Китая.
Фото: Игорь Зарембо/ТАСС Фото: Игорь Зарембо/ТАСС
Фото: Игорь Зарембо/ТАСС

Под запрет попали выращиваемые на аквакультурных предприятиях угорь, тилапия, осетр, форель, креветка (за исключением Pandalus borealis, Sclerocrangon salebrosa Pandalus latirostris, Pandalus montagui, Pandalus goniurus), а также морские коктейли, содержащие продукты из списка.

"С 14 по 27 декабря 2019 года специалисты Россельхознадзора провели инспекцию предприятий КНР по производству продукции аквакультуры.

Фото: Science of the Total Environment
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В рамках инспекции были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукцией аквакультуры, риском незаявленного применения при выращивании гидробионтов лекарственных средств и гормональных препаратов, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, выявлено отсутствие контроля за хранением рыбопродукции и сырья: в рамках инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска", - сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, недостаточная эффективность контроля со стороны Компетентного органа КНР подтверждается данными госмониторинга, добавили в российском ведомстве. В 2019 году опасная в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукция, в том числе продукция аквакультуры, выявлялась более 40 раз.

"В структуре обнаружений преобладают тяжелые металлы: ртуть, кадмий, мышьяк. О всех выявленных фактах Россельхознадзор направлял соответствующую информацию в компетентный орган КНР, однако, как показала инспекция, расследования причин нарушений компетентным органом КНР не проводилось", - пояснили ведомстве.

Кроме того, действующая в КНР система экспортной ветеринарной сертификации не предусматривает физического контроля продукции компетентным уполномоченным органом при отгрузке с предприятия, отметили в Россельхознадзоре. Поэтому невозможно гарантировать, что продукция, экспортируемая в Россию, выработана именно на заявленном в качестве производителя предприятии и соответствует требованиям безопасности, в том числе по срокам годности.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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